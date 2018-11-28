البترول: استراتيجية لعمليات التنقيب عن النفط والغاز وفقا للخطة الجيولوجية

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر تمتلك ميزة تنافسية تساعد علي إعطاء مرونة للمستثمرين لضخ استثمارات بقطاع التعدين والثروة المعدنية، من بينها وجود بنية تحتية قوية متطورة من شبكات مياه وطرق وكهرباء، معتبرًا أنها تساهم في ريادة القطاع.





وأوضح في تصريحات له اليوم، أن وزارته لديها خطة تتوافق مع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، لزيادة فرص العمل وضخ مشروعات خلال الفترة المقبلة لدعم القطاعات الصناعية والانتاجية، إذ إنه من المستهدف أن تساعد علي زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 15% في صورة مشروعات بقطاعي النفط والغاز.



