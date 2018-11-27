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رياضة

بكاء هيستيري لمشجعة أهلاوية بسبب انهيار الفريق وسوء الإدارة

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 11:46 م
صدى البلد
القسم الرياضي
رصدت كاميرا "صدى البلد" ، مشجعة تنتمي للنادي الأهلي تبكي بكاءً هيستيريا عقب خسارة الأهلى أمام المقاولون بهدف نظيف فى اللقاء الذى جمعهما على ملعب السلام في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر لمسابقة الدورى الممتاز، وبكت المشجعة بسبب الأداء السيئ للفريق سواء فنيا أو إداريا.

ونجح أحمد علي مهاجم الفريق فى تسجيل هدف المباراة الوحيد عقب ركلة حرة من منتصف الملعب طويلة في اتجاه مهاجم الذئاب الذي استلم الكرة على حدود منطقة الجزاء وسدد كرة زاحفة قوية مرت على يسار شريف إكرامي.

ورفع ذئاب الجبل رصيده من النقاط إلى 20 نقطة فى المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 11 نقطة ليتذيل بها ترتيب الدوري العام قبل خوض مؤجلاته فى الدوري لانشغاله بخوض مباريات دوري أبطال أفريقيا .
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