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محلية البرلمان تعلن عن مشروع قانون خاص بمواعيد غلق المحال التجارية.. برلمانيون: سنعيد تنظيم سلوك الشعب.. وسنحافظ على جمع شمل العائلة المصرية.. ووضعنا ضوابط في حالة عدم الالتزام تسحب الرخص

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 05:09 ص
صدى البلد
القسم السياسى
  • بدوي النويشي: البعد الاجتماعي والاقتصادي يعارض غلق المحال في أوقات معينة
  • أشرف عزيز: مشروع قانون المحال التجارية يعيد تنظيم سلوكيات الشارع المصري
  • محمد الفيومي: جميع الدول تعمل بقانون غلق المحال التجارية في أوقات محددة
أصبح عمل المحلات التجارية والمقاهي بشكل مستمر، مشكلة كبيرة يعاني منها المجتمع حيث إنها تعمل 24 ساعة بدون توقف، وهذا يكون له مردوده السلبي على المواطنين وعلى الدولة لأن هناك مرضى وأطفال وطلاب مدارس وجامعات بحاجة إلى الراحة والهدوء فضلًا عن أزمة المرور التي تزيدها تلك المحال كما أنها تؤدي أيضا إلى استهلاك مبالغ فيه للطاقة الكهربائية، الأمر الذي جعل أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، يؤكد على أن اللجنة أعدت تشريعًا مع الحكومة بكافة أطرافها وهو مشروع قانون المحال التجارية، يتضمن حل هذه الإشكالية، قائلا: "وضعنا فى مشروع قانون المحال التجارية أن الرخصة تصدر مبين فيها موعد البدء وموعد الغلق، وبالتالى عندما يصدر سيحل هذه الإشكالية، ومسألة تطبيق هذا الطرح لا يجب أن يكون بشكل مطلق بالمنع أو الإتاحة، ولا نستطيع أن نصدر توصية نعارض هذا الطرح محل طلب الإحاطة، ممكن نصدر توصية بتأييده لكن وفق ضوابط معينة، وذلك سيتحدد بعد المناقشات، والاستماع لوجهات النظر.

من جانبه قال النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، إنه من الصعب إقرار قانون يحدد مواعيد لغلق المحال التجارية، نظرًا للبعد الاجتماعي الذي قد يكون عائقًا في تطبيق المحليات لهذا القرار.

وأضاف "نويشي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بأن البعد الاقتصادي أيضًا يقف أمام غلق المحال التجارية في مواعيد محددة، لاسيما أن هناك أماكن ومحافظات سياحية، وتعد مصدرًا هامًا ومورد من موارد الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن غلقها، سيعود بالسلب على هذه المناطق.

ولفت وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إلى أننا في حاجة إلى وجود القانون، لكن بالشكل الذي لا يتعارض مع النواحي الاقتصادية والبعد الاجتماعي اللذان سبق الإشارة إليهما.

وبدوره قال النائب أشرف عزيز عضو لجنة الادارة المحلية بالبرلمان، إن مشروع قانون المحال التجارية سيعيد تنظيم سلوك الشعب المصري بشكل راقي ومنظم، مشيرًا إلى أن هذا المشروع له جوانب اجتماعية جيدة للغاية من حيث لم شمل العائلة المصرية والحفاظ على تنظيم الشارع المصري.

وأضاف عزيز في تصريحات لـ"صدي البلد"، أنه لابد أن يكون هناك تنظيم لطبيعة الشارع المصري حيث أن المحلات تغلق في مواعيد محددة والصيدليات تفتح 24 ساعة، مشيرًا الى أن هذا القانون سيعمل على حل مشاكل كثيرة للدولة ومنها توفير الطاقة الكهربائية والقضاء على أزمة المرور.

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية، بالبرلمان، إلى أن جميع الدول تلتزم بمواعيد محددة للمحلات وغيرها، كما ينبغي أن نأخذ بعين الاعتبار المحافظات التي يكون لها طوابع خاص مثل شرم الشيخ والأقصر وغيرها ، حيث تستثني من هذا القانون ،لافتا أنها مناطق سياحية لا تلتزم بمواعيد محددة وتعتمد على السياحة الخارجية، ووضعها يترك للمحافظين التابعين لتلك لها للنظر في شأنها 

فيما قال النائب محمد الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن جميع الدول تعمل بقانون تنظيم المحال التجارية والمقاهي، مؤكدًا على أن تطبيق هذا القانون سيعيد تنظيم سلوك الشارع المصري.

وأضاف "الفيومي" في تصريحات لـ"صدي البلد"،أن هناك آليات لتطبيق قانون تنظيم المحال التجارية والمقاهي، وهي من خلال لجنة عامة على المستوى القومي مكونة من الإدارات المختلفة المعنية بوضع اشتراطات كل أنواع التراخيص بالوحدات المحلية حيث تكون مسؤولة عن تنظيم فتح وغلق المحلات على حسب طبيعة المنطقة التابعة لها.

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن هناك ضوابط لهذا القانون وهي في حالة عدم التزام المحل بشروط الترخيص تقطع عنه المرافق وبعد ذلك اذ لم يلتزم يغلق المحل فترة زمنية معينة ،بعد ذلك يسحب منه الترخيص نهائيًا ،موضحا أن جميع الدول تعمل بهذا النظام .
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