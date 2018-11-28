الزراعة تصدر نشرة فنية لفلاحي حدائق العنب

أصدرت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية التوصيات الفنية لمحصول العنب، وذلك ضمن برنامجها "التوصيات الفنية الشهرية"، لكافة المحاصيل.





وأوصت الإدارة بضرورة البدء في عملية التقليم؛ بعد التأكد من دخول الأشجار في طور السكون الشتوي ولنا بعض الملاحظات كما يلي، على أن يتم ترك من "60 ـ 80" عين / كرمة في المتوسط مـوزعة على القصبان للأشجار البالغة حسب قوة وضعف الشجرة، بالإضافة إلى مراعاة الآتي:





- اختيار الأفرع عمر سنة الناضجة الذي يتميز بـ "صغر حجم النخاع بالنسبة للأنسجة المحيطة" وتلـــونه باللـــون البنـــي.





- أن يكــــون أكـــثر نضجا كلما تمزقــــــــت أنســـجة القشــرة الخارجية، واستبعاد القصبات التي عليها لون بني مبعثر غير منتظم الشكل لاصـــابتة بالبــياض الدقيقي.





- إمكانية اختيار الأفرع الناضجة "عمر سنة" النامية من براعم خشـب قديم كطراحات أسوه بالأفرع التي تنمو علي دوابر أو خشب عمر سنتين وفي حالة قلة عدد الطراحات من الأفضل استخدامها كدوابر تجديدية.





وأكدت ضرورة تجنب استخدام الأفرع الضعيفة عمـــر سنـــة كـدوابر تجديدية لأنه يودي إلي إنتاج نموات ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها في موسم التقليم الشتوي التالي، والتخلـص مــــن نبــــــــات المـثتان، وفي حــــالة استمرار الأوراق خــلال شهر ديسمبر يجب إسقاطها باستخدام محلول اليوريا 10 %.



