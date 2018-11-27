الشباب والرياضة تختتم الملتقى العربى للمبادرات الشبابية وتعلن أسماء الدول الفائزة

اختتمت اليوم وزارة الشباب والرياضة فعاليات الملتقي العربي للمبادرات الشبابية، في إطار فعاليات القاهرة عاصمة الشباب العربي 2018 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت شعار "حلم واحد.. هدف واحد"، بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومجلس وزراء الشباب العرب والذي تنظمه خلال الفترة من 22 – 28 نوفمبر الجاري بالمركز الأوليمبي بالمعادي وذلك بمشاركة عشر دول عربية (السودان، موريتانيا، البحرين، السعودية، الإمارات، جزر القمر، مصر، الأردن، اليمن، الصومال)، وذلك بحضور الدكتورة مشيرة ابو غالي رئيس مجلس إدارة مجلس الشباب العربي للتنمية.



وفي كلمتها أشادت الدكتورة مشيرة ابو غالي بدور وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي في احتضان الشباب العربي من خلال الملتقيات والبرامج التي توثق الرابط بينهم وتوحد صفوفهم وهويتهم وتنقل تجاربهم وخبراتهم، باعتبارهم شريكا أصيلا في وضع الاستراتيجيات والخطط المستقبلية والحلول العلمية والعملية لكثير من المشاكل والتحديات التي تواجهها الأوطان، مشيرة إلى أن الملتقي العربي للمبادرات الشبابية يعتبر من أهم الملتقيات لما تناوله من طرح مبادرات شبابية أبرزت الجهود الوطنية للشباب العربي التي تدعم أوطانهم وتساهم في تذليل التحديات مما تلقي بثمار وانتعاشة اقتصادية واجتماعية وثقافية تنعكس علي الوطن العربي.



وتضمنت فعاليات الختام، الإعلان عن المبادرات الشبابية الفائزة بالمراكز الأولى حيث حصلت دولة موريتانيا علي المركز الأول بمبادرة "إعادة تدوير الورق" والمركز الثاني فازت به دولة البحرين بمبادرة "سمو"، بينما حصلت دولة مصر علي المركز الثالث بمبادرة " شباب المتطوعين للشباب" لجامعة المنوفية.



فيما تم توزيع شهادات التقدير وتبادل الدروع علي ورؤساء الوفود العربية وبين المشاركين في الملتقي العربي للمبادرات الشبابية، واختتم الحفل بفقرات استعراضية وغنائية قدمتها فرقة كنعان الفلسطينية.