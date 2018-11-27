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توك شو

سيدة تطالب بتوفير قطعة أرض بجمصة لمساعدة الأرامل.. فيديو

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 11:49 م
صدى البلد
البهى عمرو
قالت أميرة جودة إحدى السيدات المستفيدات من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنها تقوم بعمل المفارش والمخدات والمرتب وتقوم بتصديرها للخارج.

أضافت خلال حوارها ببرنامج «مصر النهاردة» المذاع على القناة الأولى تقديم الإعلامى أحمد سمير وريهام الديب، أنها بدأت من الصفر وتعلمت الحياكة من مراكز محو الأمية.

وأشارت إلى أنها قامت بتطوير نفسها حتى أصبحت تمتلك أكثر من 4 ماكينات بدلا من واحدة.

أوضحت أنها تواصلت مع نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وقامت بالحصول على الدعم من الجهاز، وكشفت أنها حصلت على 50 ألف جنيه فى أول دعم وبعد ذلك حصلت على 100 ألف فى الدفعة الثانية.

وجهت رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي وقالت «نفسي أن الرئيس يوفر لي قطعة أرض فى جمصة عشان ابنى مكان للأرامل و البنات التى تعيش بدون مأوى وذلك لتوفير فرص عمل للسيدات».
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