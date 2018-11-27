ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

وفد الكنيسة اليونانية يزور منطقة أبومينا الأثرية

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 11:32 م
صدى البلد
صدى البلد
قام وفد الكنيسة اليونانية اليوم الثلاثاء بزيارة منطقة "أبومينا" الأثرية والتي تقع بمنطقة برج العرب في صحراء مريوط غرب الإسكندرية ونالوا بركة رفات الشهيد مارمينا.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية،إن الوفد اليوناني وصل دير مارمينا مساء أمس وباتوا ليلتهم به وفي ختام الزيارة سجل رئيس الوفد كلمة في سجل كبار الزوار .

ووصل الوفد إلى مطار القاهرة الدولي صباح أمس واستقبلهم من الكنيسة القبطية الأنبا بافلوس أسقف اليونان الذي سيرافقهم طوال زيارتهم لمصر.

ويتكون الوفد من الأنبا أغناطيوس مطران مدينة فولوس والأنبا خريسوستوموس مطران كرسي ذوذونيس والمطران الأنبا يوأنس رئيس دير بندليس والأرشيمندريت سبيريذون كاترمانوس.
loading...

ترشيحاتنا

تعليق مثير من شقيق ياسمين عبد العزيز خبر طلاقها

أحمد موسى: الزمالك ركب الدوري.. والأهلي منحوس .. فيديو

فرحة عارمة بين جهاز المقاولون ومجلس الإدارة بعد الفوز على الأهلي.. فيديو

حقيقة أم دعاية مجانية.. حكاية خطوبة أحمد عز من مطربة شابة

نهال عنبر تنعى الفنان عادل أمين: وداعا الفنان العظيم المحترم

مياه الجيزة: كسر مفاجئ بخط 1000مم وجار إصلاحه.. صور

إيران تعلن موقفها من صفقة القرن

اعتقال مسافر على متن طائرة هندية بسبب رسالة ..صورة

سيد عبد الحفيظ: فترة صعبة نحاول معالجتها وأقدر غضب جماهير الأهلي .. فيديو

عماد النحاس : بعض لاعبي الأهلي لا يستحقون ارتداء قميص الفريق الأحمر .. صور

بنك روسي يقرض دولة أفريقية فقيرة 12 مليار دولار بالخطأ

حفل زفاف خاص جدا.. العروس فقدت بصرها والمعازيم يتضامنون بطريقة إنسانية.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 3 خسائر متتالية.. الغضب يسيطر على السوشيال ميديا ومغردون: إدارة فاشلة لا تحتوي اللاعبين.. ولم تعقد أي صفقات ناجحة

ميلانيا ترامب تتألق بمعطف كحلي .. والسعر مفاجأة

رئيس نادى المقاولون العرب يهنئ لاعبيه بعد الفوز على الأهلى.. صور

حقيقة أم دعاية مجانية.. حكاية خطوبة أحمد عز من مطربة شابة

كفر الشيخ زاخرة بالثروات المعدنية.. تمتلك 250 مليون طن من الرمال السوداء.. ومشروع عملاق لفصل المعادن واستثمارها على مساحة 100 فدان بالبرلس.. صور

فيديو

بكاء هيستيري لمشجعة أهلاوية بسبب انهيار الفريق وسوء الإدارة
عبد الحميد أبو موسى: شركات سعودية مهتمة بالاستثمار في مصر في هذه المجالات..فيديو
سيد عبد الحفيظ: صفقات جديدة للأهلي على الأبواب .. فيديو
سيد عبد الحفيظ: فترة صعبة نحاول معالجتها وأقدر غضب جماهير الأهلي .. فيديو
عبد الحميد أبو موسى: السعودية أكبر مستثمر عربي في مصر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟