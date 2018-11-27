وفد الكنيسة اليونانية يزور منطقة أبومينا الأثرية

قام وفد الكنيسة اليونانية اليوم الثلاثاء بزيارة منطقة "أبومينا" الأثرية والتي تقع بمنطقة برج العرب في صحراء مريوط غرب الإسكندرية ونالوا بركة رفات الشهيد مارمينا.



وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية،إن الوفد اليوناني وصل دير مارمينا مساء أمس وباتوا ليلتهم به وفي ختام الزيارة سجل رئيس الوفد كلمة في سجل كبار الزوار .



ووصل الوفد إلى مطار القاهرة الدولي صباح أمس واستقبلهم من الكنيسة القبطية الأنبا بافلوس أسقف اليونان الذي سيرافقهم طوال زيارتهم لمصر.



ويتكون الوفد من الأنبا أغناطيوس مطران مدينة فولوس والأنبا خريسوستوموس مطران كرسي ذوذونيس والمطران الأنبا يوأنس رئيس دير بندليس والأرشيمندريت سبيريذون كاترمانوس.