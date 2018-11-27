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رياضة

إبراهيم سعيد يكشف السبب الحقيقي لهزيمة الأهلي من المقاولون

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 11:34 م
صدى البلد
محمد بدران
وجه إبراهيم سعيد لاعب الأهلي السابق رسالة إلى إدارة ولاعبي الأهلي عقب خسارة الفريق من المقاولون العرب بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الـ16 من بطولة الدوري الممتاز.

وكتب سعيد، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر":‏‏خسارة الأهلي من المقاولون بسبب تواجد جهاز فني ضعيف فنيا والمجاملات، مع تواجد أشباه لاعبين بدون قائد في الملعب وبدون روح لا يصلحون لارتداء تيشيرت الأهلى".

وسقط النادي الأهلي بالخسارة من المقاولون العرب بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام، ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة من الدوري المصري الممتاز.
إبراهيم سعيد يكشف السبب الحقيقي لهزيمة الأهلي من المقاولون
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إبراهيم سعيد يكشف السبب الحقيقي لهزيمة الأهلي من المقاولون

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