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الثروة التعدينية.. كنز ذهبي غير مستغل.. السيسي يؤكد على إدارة القطاع بما يخدم الأجيال القادمة.. ونواب يطالبون بسرعة خروج قانون التعدين.. وإنشاء وزارة مستقلة لها

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 01:30 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عبد الرحمن سرحان
  • السيد حجازي يطالب بإنشاء هيئة مستقلة للتنقيب عن المعادن
  • برلماني يشدد على ضرورة خروج قانون التعدين
  • نائب يطالب باستحداث وزارة مستقلة خاصة بالتعدين


تشكل الثروة التعدينية في مصر كنزا كبيرا، إلا أنه للأسف غير مستغل، الأمر الذي دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار الدور التنموي الذي تقوده الدولة حاليًا، للتأكيد على أهمية الحفاظ على الثروات المعدنية الغنية في مصر وحسن إدارتها واستغلالها لمصلحة الأجيال الحالية والقادمة من خلال رؤية متكاملة لتطوير منظومة التعدين، بما يساعد على دعم الاقتصاد الوطني ورفع القدرات التصنيعية للدولة وجذب الاستثمارات، وذلك تماشيًا مع أهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.

من جانبهم، شدد أعضاء البرلمان، على ضرورة خروج قانون التعدين للنور في أقرب وقت، لكونه المنقذ للقطاع، كما طالبوا بإنشاء وزارة تتختص بالتعدين، منفصلة عن وزارة البترول.

وأكد النائب السيد حجازي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن مصر تتمتع بكنز كبير يتمثل في الثورة التعدينية، سواء معادن ونحاس أو رمال وغيرها، غير أن هذه الثروة الضخمة ليست مستغلة، ولا يوجد تنظيم لإدارتها.

وقال "حجازي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إنه يجب أن تكون هناك آليات من خلالها يمكن نهضة قطاع التعدين في مصر، مؤكدًا أن هذا لا يتأتى إلا بوجود قانون للتعدين، ينظم العمل فيها، بدلًا من عمليات السطو والنهب التي تتم على هذه الأماكن.

وأوضح عضو لجنة الطافة والبيئة بالبرلمان، أن القانون يجب أن ينص على وجود هيئة مستقلة تتولى إدارة العمل في المناطق التعدينية كافة، بما يعود بالنفع على الدولة.

وأضاف النائب أن مردودًا كبيرًا سيعود على الاقتصاد المصري، بعد إنشاء هذه الهيئة الخاصة بالتنقيب عن المعادن، إذ ستكون مجالًا للاستثمار.

من جانبه، قال النائب مديح سيد، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن الثروة التعدينية في مصر مهدرة إلى حد كبيرة، وجاء الوقت للاستفادة منها، وتطويعها بالشكل الذي يخدم الاقتصاد القومي، لاسيما وأنها تتنوع في أماكن كثيرة وتعتبر مورد هام لخزينة الدولة، إذا ما أُحسن استغلالها.

وأضاف "سيد"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": "إننا في حاجة ماسة إلى خروج قانون التعدين في أقرب وقت، لإتاحة الفرصة أمام المستثمرين للاستثمار في هذا الملف"، مؤكدًا على أنه سيكون له عوائد اقتصادية سواء على العملة المصرية من خلال التصدير، أو من خلال الاكتفاء من احتياجاتنا التعدينية، على المستوى المحلي.

وأوضح عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، أن الدولة لا تمنح التراخيص ولا تسمح لأي مستثمرين القيام بالعمل في المجال التعديني، مما شكل أزمة وركود الملف، مشددًا على ضرورة إتاحة الفرصة للمستثمرين لفتح آفاق جديدة للاقتصاد المصري.

فيما طالب النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، باستحداث وزارة مستقلة تختص بشئون التعدين، لما في يحتويه هذا القطاع من أهمية كبيرة، خاصة في مرحلة التنمية التي نمر بها حاليًا.

وقال "السيد"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن الحكومة لا تولي قطاع التعدين الاهتمام الذي يليق بحجمه وعوائده الاقتصادية، مشيرًا إلى أن انضمام القطاع لوزارة البترول، لم يؤد إلى إحداث أي تقدم في القطاع، لاسيما وأن وزير البترول مشغول بملفات أخرى لا تقل أهمية أوربما تزيد أهميتها عن التعدين، ممثلة في الاكتشافات البترولية والغاز الطبيعي.

وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، بأن مصر مهيأة جدًا للاستفادة الاقتصادية من قطاع التعدين، خاصة أن مناطق متنوعة في مصر تتمعتع بوجود المعادن، أبرزها البحر الأحمر والدلتا والمثلث الذهبي، وغيرها.

وأوضح النائب أن التعدين يخدم جميع القطاعات في الدولة، كونها تعتمد بشكل أساسي عليه، وبالتالي فإننا بذلك نكون قد وفرنا احتياجاتنا من المواد التعدينية.
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