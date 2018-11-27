ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الرئيس الأوكراني يحذر من خطر نشوب حرب شاملة مع روسيا

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 11:34 م
صدى البلد
أ ش أ
حذر الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو من خطر نشوب "حرب شاملة" مع روسيا، متهما موسكو بزيادة انتشارها العسكري على الحدود الأوكرانية.

ونقلت قناة الحرة الأمريكية مساء اليوم الثلاثاء عن بوروشنكو قوله، في مقابلة تلفزيونية، إن عدد الدبابات الروسية في القواعد الموجودة على طول الحدود ازداد ثلاثة أضعاف، موضحا أن عدد الوحدات الروسية تزايد كذلك بشكل كبير.

وأطلقت القوات الروسية النار على ثلاث سفن أوكرانية الأحد الماضي واحتجزتها مع طواقمها قبالة سواحل القرم ما أثار أخطر أزمة بين البلدين منذ سنوات.

ونددت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والدنمارك وكندا بما وصفته بالعدوان الروسي على السفن الأوكرانية، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سينظر في فرض مزيد من العقوبات على موسكو.
loading...

ترشيحاتنا

أخطر 5 سموم قاتلة.. ملعقة صغيرة من أحدها تقتل 1.2 مليار شخص.. صور

طه إسماعيل باكيا: أنا حزين على الأهلي.. فيديو

شاهد.. تعليق نبيل الحلفاوي بعد إصابة صلاح محسن

نهال عنبر تنعى الفنان عادل أمين: وداعا الفنان العظيم المحترم

أحمد موسى: لو كملت في الكورة كان أدائي هيبقى أفضل من لاعبي الأهلي .. فيديو

قالت كل شيء ولم تذكر عمرو دياب.. كيف ظهرت دينا الشربيني مع صاحبة السعادة

نبيل الحلفاوي يوجه رسالة لجماهير الأهلى بخصوص شريف إكرامي

النحاس: سعينا للخروج بالتعادل.. والأهلي بالنسبة لي الأفضل في العالم..صور

جماهير الأهلي تهاجم لاعبي الفريق بعد الخسارة من المقاولون

مدرب الأهلي السابق: كارتيرون سبب السقوط المروع أمام المقاولون

إسلام الشاطر: يجب أن يتكاتف الجميع لعوده الأهلي الكبير

إعلامي عن احتلال الأهلي المركز الأخير: من يضحك أخيرا يضحك كثيرا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 3 خسائر متتالية.. الغضب يسيطر على السوشيال ميديا ومغردون: إدارة فاشلة لا تحتوي اللاعبين.. ولم تعقد أي صفقات ناجحة

ميلانيا ترامب تتألق بمعطف كحلي .. والسعر مفاجأة

رئيس نادى المقاولون العرب يهنئ لاعبيه بعد الفوز على الأهلى.. صور

حقيقة أم دعاية مجانية.. حكاية خطوبة أحمد عز من مطربة شابة

كفر الشيخ زاخرة بالثروات المعدنية.. تمتلك 250 مليون طن من الرمال السوداء.. ومشروع عملاق لفصل المعادن واستثمارها على مساحة 100 فدان بالبرلس.. صور

فيديو

بكاء هيستيري لمشجعة أهلاوية بسبب انهيار الفريق وسوء الإدارة
عبد الحميد أبو موسى: شركات سعودية مهتمة بالاستثمار في مصر في هذه المجالات..فيديو
سيد عبد الحفيظ: صفقات جديدة للأهلي على الأبواب .. فيديو
سيد عبد الحفيظ: فترة صعبة نحاول معالجتها وأقدر غضب جماهير الأهلي .. فيديو
عبد الحميد أبو موسى: السعودية أكبر مستثمر عربي في مصر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟