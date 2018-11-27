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شادى محمد يطالب بعودة الأسطورة البرتغالية لقيادة الأهلي

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 11:36 م
صدى البلد
توك شو
طالب شادي محمد نجم النادي الأهلي السابق، بعودة الأسطورة البرتغالية الثعلب مانويل جوزيه كمدير فني للقلعة الحمراء لمدة 8 شهور، من أجل عودة الاستقرار من جديد للشياطين الحمر، بعد مسلسل تراجع نتائج الفريق الأول في الفترة الأخيرة.

وطالب محمد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جمال عنايت، مقدم برنامج " القاهرة اليوم"، الذي يبث على شاشة " اليوم"، بوجود مانويل جوزيه من جديد لأنه شخصية قوية ومسيطرة ، وقادرة على إعادة الروح في صفوف الفريق.

وتابع : سبب عودة مانويل جوزيه هو إعادة بناء النادي الأهلي، والاستغناء عن من لا يصلحون لحمل اسم و فانلة النادي".
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