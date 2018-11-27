شادى محمد يطالب بعودة الأسطورة البرتغالية لقيادة الأهلي

طالب شادي محمد نجم النادي الأهلي السابق، بعودة الأسطورة البرتغالية الثعلب مانويل جوزيه كمدير فني للقلعة الحمراء لمدة 8 شهور، من أجل عودة الاستقرار من جديد للشياطين الحمر، بعد مسلسل تراجع نتائج الفريق الأول في الفترة الأخيرة.



وطالب محمد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جمال عنايت، مقدم برنامج " القاهرة اليوم"، الذي يبث على شاشة " اليوم"، بوجود مانويل جوزيه من جديد لأنه شخصية قوية ومسيطرة ، وقادرة على إعادة الروح في صفوف الفريق.



وتابع : سبب عودة مانويل جوزيه هو إعادة بناء النادي الأهلي، والاستغناء عن من لا يصلحون لحمل اسم و فانلة النادي".

