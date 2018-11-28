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مرأة

طبق لا غنى عنه على مائدتك في الشتاء

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 01:15 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
لا غنى عن تواجد طبق شوربة الخضار على مائدتك فى الشتاء إليك طريقة جديدة لتحضيرها على طريقة الشيف إلهام فتحى ..

المقادير

4 عيدان من الكرفس المفروم
½ ملعقة فلفل أسود مطحون
½ ملعقة بهارات
جوزة الطيب
بصلة مفرومة
كوب حليب خالي الدسم
ملعقة كبيرة من الدقيق
½1 كوب من جبنة شيدر مبشورة
ثمرتان من كوسة مقطعة
كوبان من مرق دجاج
جزرتان مبشورتان
ملعقتان كبيرتان من الزبد

طريقة التحضير

فى إناء على النار نضع الزبد والبصل ونقلب حتى يصفر لونه ثم نضيف الجزر و الكرفس ثم الكوسة ونقلب، ويترك على النار حتى يذبل الخضار ثم نضيف الدقيق ونقلب ثم نضيف مرق الدجاج ويترك على نار عالية حتى يغلى ثم نهدئ النار مدة عشر دقائق حتى تنضج الخضر..

 في الخلاط نضع الخضر مع المرق ونخلطها جيدًا جدًا ثم نضعها ثانيًا على النار وتترك حتى تغلي نرفع الشوربة من على النار ثم نضيف الجبن ونقلب حتى تذوب وتقدم
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