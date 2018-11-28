طبق لا غنى عنه على مائدتك في الشتاء

لا غنى عن تواجد طبق شوربة الخضار على مائدتك فى الشتاء إليك طريقة جديدة لتحضيرها على طريقة الشيف إلهام فتحى ..





المقادير





4 عيدان من الكرفس المفروم

½ ملعقة فلفل أسود مطحون

½ ملعقة بهارات

جوزة الطيب

بصلة مفرومة

كوب حليب خالي الدسم

ملعقة كبيرة من الدقيق

½1 كوب من جبنة شيدر مبشورة

ثمرتان من كوسة مقطعة

كوبان من مرق دجاج

جزرتان مبشورتان

ملعقتان كبيرتان من الزبد





طريقة التحضير





فى إناء على النار نضع الزبد والبصل ونقلب حتى يصفر لونه ثم نضيف الجزر و الكرفس ثم الكوسة ونقلب، ويترك على النار حتى يذبل الخضار ثم نضيف الدقيق ونقلب ثم نضيف مرق الدجاج ويترك على نار عالية حتى يغلى ثم نهدئ النار مدة عشر دقائق حتى تنضج الخضر..



