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عبد الحميد أبو موسى: شركات سعودية مهتمة بالاستثمار في مصر في هذه المجالات..فيديو

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 11:39 م
عبد الحميد ابو موسى
عبد الحميد ابو موسى
هاني حسين
قال عبد الحميد أبو موسى، رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، إن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حصر أعمال مجلس الأعمال المصري والسعودي، وقدم عرض عن مشكلة الكهرباء في مصر من حيث الإنتاج والتوزيع، مع توضيح حجم الإنجاز الذي تم في وقت قياسي.

وأضاف " أبو موسى " في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن كافة المتواجدين في مجلس الأعمال أبدوا إعجابهم بما حققته مصر من جهد في ملف الكهرباء.

وتابع:" شركات سعودية أبدت اهتمامها بالاستثمار في مجال الطاقة والكهرباء ومشروعات المنتجات الزراعية، بالإضافة إلى الاستثمار في منطقة قناة السويس ومشروعات العاصمة الإدارية الجديدة".

وأكمل:" متفائل بمستوى العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والسعودية لأن الجميع يدرك مدى أهمية قوة مصر والسعودية إقتصاديا".
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