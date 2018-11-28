امتنعي عن تناول القهوة فترة الحمل لهذا السبب الخطير

توصلت دراسة حديثة إلى أن النساء الحوامل اللواتي يشربن أكثر من ثلاثة فناجين من الشاي أو كوبين من القهوة في اليوم أكثر عرضة لأن يكون لديهن أطفال زائدي الوزن في المستقبل.





وتوصلت دراسة إلى أن الأمهات الحوامل اللواتي يستهلكن أكثر من 200 ملغ من الكافيين في اليوم أكثر عرضة لخطر إنجاب أطفال ينمون بشكل أسرع في سنواتهم الأولى ويحملون الوزن الزائد في أيام ميلادهم الثامنة.





وتشير الدراسات السابقة التي أجريت على الحيوانات إلى أن التعرض للكافيين في الرحم قد "يوقف" الجينات المرتبطة بتنظيم الوزن، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





وقالت الدكتورة أساتذة الأبحاث فيرينا سينغبيل من جامعة غوتنبرغ: "حتى إذا كانت هناك حاجة إلى المزيد من الدراسات قبل أن نتمكن من القول إن هذا الارتفاع يعني أن الكافيين مادة يمكن أن تختار تقليل استهلاكها أو الامتناع عنها بشكل كامل أثناء الحمل".





فقد اوضحت بعض الأبحاث السابقة إلى أن الأطفال البدينين أكثر عرضة للمعاناة من داء السكري من النوع 2 وارتفاع ضغط الدم في وقت لاحق من الحياة.





توصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية النساء الحوامل بالحد من استهلاكهم اليومي للكافيين إلى 200 ملغ في اليوم ، وهو ما يعادل فنجانين من القهوة سريعة الذوبان أو ثلاثة أكواب من الشاي.





وقال البروفيسور سنغبيل: "قد يكون هناك سبب وجيه لزيادة تقييد الحد الأقصى الموصى به من ثلاثة أكواب من القهوة يوميا، حيث ان الكافيين ليس دواء يحتاج إلى استهلاك. هذا هو المنشط النظام العصبي المركزي الأكثر استهلاكًا على مستوى العالم.





وأضاف البروفيسور انه بعد الابتلاع ، يتم امتصاص مادة الكافيين بسهولة في مجرى الدم وتوزيعها على الأنسجة، و"خلال فترة الحمل ، يمر الكافيين بسرعة على كل الأغشية البيولوجية ، بما في ذلك حواجز الدم في الدماغ والمشيمة، مما يؤدي إلى تعرض الجنين له".



