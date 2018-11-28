ناقد رياضي: ما يحدث في القلعة الحمراء تخريب منظم

قال أحمد جلال الناقد الرياضي، إن العامري فاروق العامري، نائب رئيس النادي الأهلي، السبب في اختراق النادي، وما يحدث من انهيار وتدهور في الإدارة والفريق الأول بالقلعة الحمراء تخريب منظم.





وأضاف خلال حواره مع الإعلامي جمال عنايت، مقدم برنامج "القاهرة اليوم"، الذي يبث على شاشة "اليوم"، إنه غير صحيح المقولة الشهيرة بأن النادي الاهلي قادر على المكسب في أي مباراة بمن حضر، مضيفا أن الدنيا اتغيرت بسبب عدم وجود فروق فردية بين الاجانب والمصريين".



