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رياضة

أفريكانو سبورت تعلن تفاصيل الدورة الدولية للموهوبين فى كرة القدم بهولندا الخميس

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 11:56 م
صدى البلد
ريهام بكير
تعلن مؤسسة أفريكانو سيمو سبورت المصرية لرئيسها محمد حسن، بالتعاون مع نظيرتها الهولندية التى يرأسها جان ستيجمان، عن تفاصيل الدورة الدولية للاعبين الموهوبين خلال مؤتمر صحفي كبير، الخميس المقبل، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وبعض من الشخصيات العربية الرياضية والسياسية البارزة، ولفيف من نجوم اللعبة.

وتعمل المؤسسة في مجال الرعاية الرياضية بمختلف أنواعها، منذ عقود، ولديها أكاديمية للموهوبين في "هولندا"، ونظمت العديد من المباريات والمعسكرات لأندية ومنتخبات عربية وأوروبية، وتمتلك المؤسسة شراكات ناجحة مع منظمات رياضية مختلفة على مستوى العالم، أمثال (Athletic Skills Model و Go USA Talent in Sports) وغيرهما.

وتحرص المؤسسة على مستقبل العديد من اللاعبين الناشئين والشباب الموهوبين، الطامحين للعب لأندية الكبيرة، لذلك تنظم مسابقة Top Talents في شتى محافظات مصر، لإعداد جيل جديد من المواهب الواعدة القادرة على تمثيل المنتخبات الوطنية بمختلف الأعمار في المستقبل القريب.

ويستضيف نادي دن بوش الهولندي الدورة الدولية، والتي تقام أبريل من العام المقبل 2019، بمشاركة أندية آيندهوفن، وناك بريدا، وفيتيسه آرنهم، بالإضافة إلى فريقين من الخليج العربي، لم يتم تحديدهما بعد.

ويمثل مصر في الدورة الدولية، أفضل 30 لاعبا، سيتم انتقاؤهم ضمن ما يقارب الـ1000 لاعب، خلال منافسات مسابقة Top Talents على مستوى الجمهورية.

وينطلق المشروع القومي لاكتشاف الموهوبين "Top Talents"، عقب المؤتمر الصحفي، بإقامة الاختبارات في 10 مناطق مركزية على مستوى الجمهورية تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وبإشراف من مدربي كرة قدم من قارة أوروبا، على رأسهم المدرب الإنجليزي "كيفن ريفز"، حيث سيتم اختيار العناصر المميزة من خلال لجنة فنية مشكلة من خبراء أكاديميين.

يذكر أن الكابتن مجدي عبدالغني نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق، وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي، شارك في الحملة الدعائية لـ"Top Talents"، التي سيتم الإعلان عنها قبيل بداية المسابقة، كما شارك النجم طارق السعيد مدرب فريق بيراميدز ضمن الحملة، حيث سيقودان النجمين، اللجنة الفنية التي ستساعد في اختيار المواهب المصرية الشابة، والتي ستشارك في الدورة الدولية في هولندا أبريل من العام المقبل.
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