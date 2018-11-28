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فن

جورج وسوف وفيفيان مراد معاً من جديد في ستوكهولم.. 23 ديسمبر

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 01:14 ص
صدى البلد
سعيد فراج
يلتقي سلطان الطرب العربي جورج وسوف مع النجمة اللبنانية فيفيان مراد مجددًا في حفل غنائي ساهر لهما بالعاصمة السويدية ستوكهولم، وذلك يوم 23 ديسمبر المُقبل ضمن سلسلة حفلات الكريسماس هذا العام. 

ويأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الحفل المشترك بين (جورج وسوف وفيفيان مراد)، الذي بداية هذا العام في مدينة «كولن» الألمانية، ضمن سلسلة حفلات العام الجديد. 

ويقدم جورج وسوف خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل وأروع أغانيه القديمة والحديثة منها "طبيب جراح"، "عادي يا دنيا"، "بيسألوني عليك"، وغيرها من الأغاني. 

وتقدم فيفيان مراد باقة متنوعة من أجمل وأروع أغنياتها، التي تشدو بها دوما بصوتها الطربي، في حفلاتها كافة، ومن بينها "غل بقلبي غل" التي طرحتها خلال الأشهر الماضية.
جورج وسوف وفيفيان مراد معاً من جديد في ستوكهولم.. 23 ديسمبر
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