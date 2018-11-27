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أخبار العالم

ولي العهد السعودي يغادر تونس بعد زيارة استغرقت عدة ساعات

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 11:34 م
الأمير محمد بن سلمان
الأمير محمد بن سلمان
أ ش أ
غادر الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية تونس بعد زيارة استمرت عدة ساعات التقى خلالها الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي لبحث سبل تعزيز التعاون و العلاقات بين البلدين.

تناولت المباحثات عددا من المجالات ذات الأولوية وتشجيع الاستثمار والتعاون الأمني والعسكري لمجابهة مخاطر التطرف والإرهاب وتبادل التجارب والخبرات في المجالات العلمية والثقافية.

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