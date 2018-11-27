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محافظات

طائرات شراعية لذوي الاحتياجات الخاصة تصل مطار الغردقة.. صور

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 11:53 م
طائرات شراعية لذوي
طائرات شراعية لذوي الاحتياجات الخاصة
إبراهيم جادالله
استقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم الثلاثاء، عددًا من الطائرات الشراعية لذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تزور مدينة الغردقة للترويج للسياحة المصرية وتحدي الإعاقة، والاستمتاع بالطبيعة الساحرة والمناظر الخلابة للمحافظة الساحلية.

كان في استقبال الطيارين بمطار الغردقة، اللواء محمد إبراهيم سالم، نائب مدير مطار الغردقة، حيث رحب بالطيارين متحدي الإعاقة، ناقلًا لهم تحيات أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، واللواء خالد عبد السلام، مدير المطار ومتمنيًا لهم إقامة ممتعة بمدينة الغردقة.

أكد نائب مدير المطار، أن هؤلاء الطيارين يتحدون المستحيل، ويثبتون للعالم أجمع أن لا شىء يعوق الإنسان عن الاستمتاع بالحياة، حيث إنهم يقومون بجولة تتضمن بعض دول العالم، على الرغم من إعاقتهم الجسدية. 

يذكر أن هذه الرحلات تقوم بتنظيمها منظمة "Handi Flight"، بالتعاون مع نادي الطيران المصري، التي تتضمن مجموعة من الدول المختلفة من ضمنها مصر، السعودية، اليونان، فرنسا، الهند وباكستان، للترويج للسياحة والاستمتاع بالأماكن السياحية التي توجد بتلك الدول.
طائرات شراعية لذوي الاحتياجات الخاصة تصل مطار الغردقة.. صور
طائرات شراعية لذوي الاحتياجات الخاصة تصل مطار الغردقة.. صور
طائرات شراعية لذوي الاحتياجات الخاصة تصل مطار الغردقة.. صور
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