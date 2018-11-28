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توك شو

شادي محمد مهاجما كوليبالي: لا يصلح لقيادة دفاع الأهلي

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 12:31 ص
صدى البلد
توك شو
قال شادي محمد، كابتن النادي الأهلي، إنه لا يمكن أن يهاجم مجلس إدارة النادي الأهلي، مشددًا على أن المالي ساليف كوليبالي لا يصلح لقيادة دفاع القلعة الحمراء، من الناحية الفنية.

وأوضح محمد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جمال عنايت، مقدم برنامج "القاهرة اليوم"، الذي يبث على شاشة "اليوم"، أن سعد سمير نجم دفاع المنتخب القومي والأهلي يصلح لقيادة الدفاع، وأن كوليبالي لا يصلح لحمل تي شيرت الشياطين الحمر. 

وأشار إلى أن الأهلى يتعرض لمشكلات كثيرة فى الفترة الاخيرة بعد الخروج من البطولة العربية والهزيمة فى اللقاء النهائى بالبطولة الافريقية امام الترجى التونسي.
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