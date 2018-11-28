محافظ الدقهلية: نبني 96 مدرسة ونحتاج 140 أخرى

أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية أن هناك نقصا في عدد المدارس بالمحافظة وان المحافظة تقوم حاليا ببناء 96 مدرسة في مختلف مراحل التعليم ومع ذلك المحافظة تحتاج إلى 140 مدرسة جديدة أخرى حتى تنتهي مشكلة كثافة الفصول التي يشكو منها أبناء الدقهلية.





وقال "شاروبيم" خلال اجتماعه بعدد كبير من رجال الأعمال بالدقهلية الذي استمر لساعة متأخرة من مساء الثلاثاء إننا نقوم حاليًا بحصر الأراضي الصالحة لبناء المدارس والحصول على الموافقات اللازمة لإنشائها وتسليم الأراضي لهيئة الأبنية التعليمية لإعداد التصميمات الهندسية وفقا للمواصفات الفنية تمهيدًا لطرحها للتنفيذ.





وقال "شاروبيم" إن المسئولية المجتمعية لرجال الأعمال من شأنها المساهمة في حل الكثير من المشكلات التي يعاني منها المواطنون.

وقدم شاروبيم التحية لأبناء قرية دماص بمركز ميت غمر على الطفرة الهائلة في الإنشاءات والخدمات التي تقدم بمساهمة المجتمع المدني.

