ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ الدقهلية: نبني 96 مدرسة ونحتاج 140 أخرى

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 12:52 ص
الدكتور كمال شاروبيم
الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
المنصورة- همت الحسينى
أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية أن هناك نقصا في عدد المدارس بالمحافظة وان المحافظة تقوم حاليا ببناء 96 مدرسة في مختلف مراحل التعليم ومع ذلك المحافظة تحتاج إلى 140 مدرسة جديدة أخرى حتى تنتهي مشكلة كثافة الفصول التي يشكو منها أبناء الدقهلية.

وقال "شاروبيم" خلال اجتماعه بعدد كبير من رجال الأعمال بالدقهلية الذي استمر لساعة متأخرة من مساء الثلاثاء إننا نقوم حاليًا بحصر الأراضي الصالحة لبناء المدارس والحصول على الموافقات اللازمة لإنشائها وتسليم الأراضي لهيئة الأبنية التعليمية لإعداد التصميمات الهندسية وفقا للمواصفات الفنية تمهيدًا لطرحها للتنفيذ.

وقال "شاروبيم" إن المسئولية المجتمعية لرجال الأعمال من شأنها المساهمة في حل الكثير من المشكلات التي يعاني منها المواطنون.
وقدم شاروبيم التحية لأبناء قرية دماص بمركز ميت غمر على الطفرة الهائلة في الإنشاءات والخدمات التي تقدم بمساهمة المجتمع المدني.
loading...

ترشيحاتنا

حفل زفاف خاص جدا.. العروس فقدت بصرها والمعازيم يتضامنون بطريقة إنسانية.. صور

سيد عبد الحفيظ: فترة صعبة نحاول معالجتها وأقدر غضب جماهير الأهلي .. فيديو

ضياء السيد لـ جماهير الأهلى: النادى يحتاج ثورة تصحيح وانسوا البطولات

نبيل الحلفاوي يوجه رسالة لجماهير الأهلى بخصوص شريف إكرامي

محمد صلاح يزين قائمة ليفربول أمام باريس سان جيرمان بدوري الأبطال

الخطيب يقطع رحلته العلاجية ويعود لمصر لإعلان التشكيل الجديد للجهاز الفنى

سيد عبد الحفيظ: صفقات جديدة للأهلي على الأبواب .. فيديو

حقيقة أم دعاية مجانية.. حكاية خطوبة أحمد عز من مطربة شابة

إبراهيم سعيد يكشف السبب الحقيقي لهزيمة الأهلي من المقاولون

أحداث دموية وقنبلة غاز في مباراة أياكس وأيك أثينا.. صور

طه إسماعيل باكيا: أنا حزين على الأهلي.. فيديو

بعد 3 خسائر متتالية.. الغضب يسيطر على السوشيال ميديا ومغردون: إدارة فاشلة لا تحتوي اللاعبين.. ولم تعقد أي صفقات ناجحة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلقيس بفستان مميز في أحدث جلسة تصوير.. صور

بعد 3 خسائر متتالية.. الغضب يسيطر على السوشيال ميديا ومغردون: إدارة فاشلة لا تحتوي اللاعبين.. ولم تعقد أي صفقات ناجحة

ميلانيا ترامب تتألق بمعطف كحلي .. والسعر مفاجأة

رئيس نادى المقاولون العرب يهنئ لاعبيه بعد الفوز على الأهلى.. صور

حقيقة أم دعاية مجانية.. حكاية خطوبة أحمد عز من مطربة شابة

فيديو

أبو حامد: مصر تجرم الاعتداء على الحيوانات وتعذيبها منذ 1902.. فيديو
بكاء هيستيري لمشجعة أهلاوية بسبب انهيار الفريق وسوء الإدارة
عبد الحميد أبو موسى: شركات سعودية مهتمة بالاستثمار في مصر في هذه المجالات..فيديو
سيد عبد الحفيظ: صفقات جديدة للأهلي على الأبواب .. فيديو
سيد عبد الحفيظ: فترة صعبة نحاول معالجتها وأقدر غضب جماهير الأهلي .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟