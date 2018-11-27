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رياضة

الخطيب يقطع رحلته العلاجية ويعود لمصر لإعلان التشكيل الجديد للجهاز الفنى

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 11:35 م
صدى البلد
عبدالحكيم ابوعلم
قرر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي العودة إلى القاهرة منتصف الأسبوع المقبل وقطع رحلته العلاجية للإعلان عن التشكيل الكامل للجهاز الفني وقطاع الكرة.

وكان الخطيب قد كلف سيد عبدالحفيظ للقيام بأعمال مدير الكرة وإعداد هيكلة كاملة للقطاع وتقديمها له بصفته مفوضًا من قبل المجلس للإشراف علي قطاع الكرة بالنادي.

وأجري الخطيب جراحة لإزالة ورم علي النخاع الشوكي بأحد مستشفيات هانوفر الأسبوع الماضي.

وكشفت مصادر خاصة أن المدرب الأجنبي الجديد سيصل للقاهرة مطلع الأسبوع المقبل علي أن يتم الإعلان الرسمي بعد عودة الخطيب.
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