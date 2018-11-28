ضعي جل الصبار على بشرتك 20 دقيقة وانتظري النتيجة

اذا كنتى تفضلين الوصفات الطبيعية للعناية ببشرتك بشكل طبيعى دون مكياج إليك طريقة عمل قناع للعناية ببشرتك وتفتيحها، والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
الطريقة تقدّمها خبيرة التجميل نانيس سليم لـ"صدى البلد"
المكونات لتحضير القناع:
5 ملاعق كبيرة عصير البرتقال غير محلى.
2 ملعقة كبيرة حليب بودرة.
ملعقة صغيرة جل الصبار.
طريقة التحضير والاستخدام:
اخلطي جميع المكونات جيدًا لتحصلي على عجينة متجانسة ابدئى فى توزيعها على بشرتك مع التدليك في حركات دائرية من أسفل للأعلى واتركي الخليط على وجهك لمدة 20 دقيقة، ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر واحرصي على تكرار الوصفة مرتين أسبوعيًا.