ضعي جل الصبار على بشرتك 20 دقيقة وانتظري النتيجة

اذا كنتى تفضلين الوصفات الطبيعية للعناية ببشرتك بشكل طبيعى دون مكياج إليك طريقة عمل قناع للعناية ببشرتك وتفتيحها، والتخلص من خلايا الجلد الميتة.





الطريقة تقدّمها خبيرة التجميل نانيس سليم لـ"صدى البلد"





المكونات لتحضير القناع:





5 ملاعق كبيرة عصير البرتقال غير محلى.

2 ملعقة كبيرة حليب بودرة.

ملعقة صغيرة جل الصبار.





طريقة التحضير والاستخدام:



