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رياضة

عبد الحفيظ يشرح خطة الأهلي لتدعيمات يناير.. ويوجه رسالة مؤثرة للجماهير

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 11:38 م
سيد عبدالحفيظ
سيد عبدالحفيظ
محمد رشاد
أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن تاريخ الأحمر يضعه في مسؤولية كبيرة مؤكدا أنه على يقين أن القادم أفضل من خلال بعض الرتوش الأخيرة التي وصلنا لها.

وقال عبدالحفيظ خلال تصريحاته، ببرنامج "ملعب أون " والمذاع على قناة"أون سبورت"، أن الفترة القادمة ستشهد عودة قوية للنادي الأهلي ،مضيفا ان الخطيب على اتصال دائم معي لمعرفة ما وصلنا إليه ونسعى جميعا للخروج بأفضل شكل ونحتاج إلى الصبر.

واستكمل حديثه بأنه يقدر الغضب الجماهيري ولكن نحتاج إلى تكاتف الجميع ونحن نحتاج إلى تواجد جماهير الأحمر بجانبه وكل محب للأهلي.

وفجر عبدالحفيظ، أنه تم الوصول إلى الرتوش الأخيرة في بعض الصفقات وتم الأقتراب من الخطوة الأخيرة في إعلان التعاقدات ، على أنه سيكون هناك جلسة مع صالح جمعة خلال الأيام القليلة القادمة، ومن ثم سيكون هناك برنامج بدني قوي وهو لاعب مؤثر والأهلي يحتاج للاعبيه وأيضا مؤمن زكريا.

وفجر عبدالحفيظ مفاجأة بأنه لم يتم التواصل مع حسين الشحات لاعب العين الإماراتي من أجل حسم تعاقده مع القلعة الحمراء ، أما وليد ازارو فهو سيكون متواجد في المباراة القادمة لأنه لا توجد أي عروض رسمية له.

وقال عبد الحفيظ عن رحيل اللاعبين: الأهلي يحتاج إلى كل اللاعبين القادرين على إفاقة النادي، ويجب أن يتواجد اللاعبين الذين يملكون شخصية وهوية النادي الأهلي في طريقة التفكير والتعامل داخل الملعب وخارجه، هناك رغبة في هيكلة الجهاز الفني والبداية ستكون مع عودة الخطيب من ألمانيا".

وأنهى سيد عبد الحفيظ حديثه بأن الأيام الماضية أخذنا خطوة كبيرة في بعض الصفقات ونسعى للتعاقد مع لاعبين في السن ما بين 24 إلى 28 ومن الممكن أن نتعاقد مع لاعب أو أثنين في سن صغير.
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عبد الحفيظ يشرح خطة الأهلي لتدعيمات يناير.. ويوجه رسالة مؤثرة للجماهير

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