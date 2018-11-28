الأنبا متاؤس يستقبل وفد الكنيسة اليونانية بدير السريان بوادي النطرون

استقبل الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السريان بوادى النطرون وفد الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية في إطار زيارتهم اليوم لمنطقة وادى النطرون بمحافظة البحيرة.





وقام الأنبا متاؤس بجولة واسعة مع الوفد اليونانى داخل الدير، وحدثهم عن نظام الرهبنة القبطية وقوانين الرهبان وكيفية تدبير الدير من قبل الأب الروحي.





من جانبه، علق المطران أغناطيوس قائلًا: إننا نشعر بأنكم امتداد حي لجذور الرهبنة الأصيلة وأشاد بدور الرهبنة القبطية ليس فقط علي مستوي الكنيسة القبطية بل للعالم أجمع.





وكان الوفد اليوناني قد وصل إلى مطار القاهرة الدولي صباح امس واستقبلهم من الكنيسة القبطية الأنبا بافلوس أسقف اليونان الذي سيرافقهم طوال زيارتهم لمصر.



