ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الأنبا متاؤس يستقبل وفد الكنيسة اليونانية بدير السريان بوادي النطرون

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 08:07 ص
صدى البلد
صدى البلد
استقبل الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السريان بوادى النطرون وفد الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية في إطار زيارتهم اليوم لمنطقة وادى النطرون بمحافظة البحيرة.

وقام الأنبا متاؤس بجولة واسعة مع الوفد اليونانى داخل الدير، وحدثهم عن نظام الرهبنة القبطية وقوانين الرهبان وكيفية تدبير الدير من قبل الأب الروحي.

من جانبه، علق المطران أغناطيوس قائلًا: إننا نشعر بأنكم امتداد حي لجذور الرهبنة الأصيلة وأشاد بدور الرهبنة القبطية ليس فقط علي مستوي الكنيسة القبطية بل للعالم أجمع.

وكان الوفد اليوناني قد وصل إلى مطار القاهرة الدولي صباح امس واستقبلهم من الكنيسة القبطية الأنبا بافلوس أسقف اليونان الذي سيرافقهم طوال زيارتهم لمصر.

ويتكون الوفد اليوناني من الأنبا أغناطيوس مطران مدينة فولوس والأنبا خريسوستوموس مطران كرسي ذوذونيس والمطران الأنبا يوأنس رئيس دير بندليس. والأرشيمندريت سبيريذون كاترمانوس.
الأنبا متاؤس يستقبل وفد الكنيسة اليونانية بدير السريان بوادي النطرون
الأنبا متاؤس يستقبل وفد الكنيسة اليونانية بدير السريان بوادي النطرون
الأنبا متاؤس يستقبل وفد الكنيسة اليونانية بدير السريان بوادي النطرون
loading...

ترشيحاتنا

اعتداءات غاشمة على سيارات الشرطة.. احتجاجات باريس بصبغة إخوانية.. فيديو

الرئيس الأوكراني يحذر: بلادنا على وشك حرب شاملة مع روسيا

اختبار طبي لثنائي الزمالك اليوم لحسم مشاركتهما بالبطولة العربية

نجوم الأوبرا يشدون بأجمل الأغاني والمسرحيات العالمية في معهد الموسيقى العربية

بعد بقائه 7 أشهر في المطار.. حسن السوري يحصل على حق اللجوء

نصائح مركز الأزهر العالمي للفتوى لوقاية المجتمع من خطر لعبة pubg

أبو موسى: قرار تحرير سعر الصرف حمى مصر من مشاكل كثيرة.. فيديو

حبس عاطل سرق مليون جنيه من مؤسسة خيرية بالساحل

امتنعي عن تناول القهوة فترة الحمل لهذا السبب الخطير

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في منزل عامل بأسيوط

منة فضالي تهنئ بوسي بعيد ميلادها

رئيس الضرائب السابق: تخفيض أسعار السيارات الأوروبية سيكون طفيفاً.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر غير متوقع لحذاء نانسي عجرم.. صور

بلقيس بفستان مميز في أحدث جلسة تصوير.. صور

بعد 3 خسائر متتالية.. الغضب يسيطر على السوشيال ميديا ومغردون: إدارة فاشلة لا تحتوي اللاعبين.. ولم تعقد أي صفقات ناجحة

طائرات شراعية لذوي الاحتياجات الخاصة تصل مطار الغردقة.. صور

لجنة تؤكد أثرية مضبوطات الحفر الخلسة في العطارين..صور

فيديو

أبو موسى: قرار تحرير سعر الصرف حمى مصر من مشاكل كثيرة.. فيديو
أبو موسى: ما أنجز في مصر يجعلها تتصدر عالميا بفرص الاستثمار.. فيديو
التضامن تكشف حقيقة خروج الطفل الثالث من دعم تكافل وكرامة.. فيديو
الغرف السعودية: 58 مليار دولار إجمالي الاستثمارات بمصر.. فيديو
أبو حامد: مصر تجرم الاعتداء على الحيوانات وتعذيبها منذ 1902.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟