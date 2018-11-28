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محافظات

محافظ الدقهلية لرجال الأعمال: الحكومة تحرص على تشجيعكم وأقدر مجهوداتكم

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 03:54 ص
الدكتور كمال شاروبيم
الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
همت الحسينى
أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية أن الحكومة تعمل جاهدة على تشجيع رجال الأعمال في إقامة مشروعات جديدة يحتاجها المجتمع، واننا لن ندخر أي جهد لتشجيعهم وتقديم كافة التسهيلات في إطار القانون.

جاء ذلك خلال اجتماعه مساء امس الثلاثاء بعدد من رجال الأعمال بالدقهلية والذي استمر حتى ساعة متأخرة.

وأضاف شاروبيم أننا لن نسمح باستمرار أي مخالفات في خطوط التنظيم أو التجاوز في الارتفاعات، واكد انه لا توجد مشكلة بدون حل مهما بدت صعبة.

وقال عازمون بمشاركتكم على تجاوز اي معوقات وسنتعاون معا من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وقال إنني أقدر جهود رجال الأعمال التي أعرفها لخدمة المجتمع في دور العبادة والمستشفيات والمساهمة في حل المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها بعض المواطنين.
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