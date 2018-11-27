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رياضة

محمد صلاح يستعد لمواجهة باريس سان جيرمان بدورى الأبطال غدا.. صور

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 11:38 م
صدى البلد
محمد بدران
شارك لاعب المنتخب الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي صورا له في تدريبات فريقه، اليوم الثلاثاء، على موقع "تويتر" قبل مواجهة باريس سان جيرمان غدا الأربعاء.

وتقام المباراة بين الفريقين غدا في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب باريس الدولي.

وتواجد لاعب منتخبنا الوطني في التشكيلة الأساسية لفريقه، لمواجهة باريس سان جيرمان، غدا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.
محمد صلاح يستعد لمواجهة باريس سان جيرمان بدورى الأبطال غدا.. صور
محمد صلاح يستعد لمواجهة باريس سان جيرمان بدورى الأبطال غدا.. صور
محمد صلاح يستعد لمواجهة باريس سان جيرمان بدورى الأبطال غدا.. صور
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