تنمية القدرات وريادة الأعمال .. ورشة عمل بمركز جامعة بنها

يقيم مركز تنمية القدرات بجامعة بنها غدًا الأربعاء، برئاسة الدكتور علاء متولي رئيس الجمعية العامة للتدريب الاحترافي بجامعة بنها، ورشة العمل التمهيدية الثانية للإعداد والتنظيم للمؤتمر الدولي الثالث بجامعة بنها بمقر المركز بكلية الحاسبات والمعلومات .



ودعا "متولي" الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة الراغبة في الاشتراك في رعاية هذا العمل الضخم الذي تحتضنه جامعة بنها في الفترة من 20 -21 مارس 2019 بإرسال مندوب أو من يمثل هذه الجهات للمشاركة في ورشة العمل.



فيما تستقبل ورشة العمل الطلاب الراغبين في المشاركة في لجان التنظيم والاستقبال وذلك لنشر ثقافة التدريب والتنمية المهنية للمعلمين وأيضا كافة المعنيين بالتدريب في كافة المؤسسات المصرية والعربية وكل المهتمين بمشروعات الابتكار وريادة الأعمال داخل مصر وخارجها.



