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أكرم البزاوي: أبحث عن البطل المصري الخارق أبو العربي في فيلمي الجديد

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 08:10 ص
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
أكد المخرج أكرم محمود البزاوي أن فيلمه، رحلة البحث عن أبو العربي، يمثل رحلته الشخصية للبحث عن بطل مصري خارق، يضاهي الأبطال الخارقين الذين أحبهم في أفلام الكرتون.

وقال أكرم، خلال استضافته ببرنامج «قهوة أشرف» على فضائية «الحياة»، الذي يقدمه الفنان «أشرف عبد الباقي»، إنه بحث في الفولكلور المصري عن ذلك البطل فعثر على «أبو العربي»، البطل المصري البسيط، الذي يتحدث بلهجة بورسعيد، ويتمتع بخفة الظل، ويمكن معرفة بطولاته من خلال القصص التي تروى عنه.


يذكر أن البرنامج استضاف أكرم ووالدة الفنان محمود البزاوي؛ وتحدثا عن علاقتهم بموقع التواصل الإجتماعي.
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