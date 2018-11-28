رئيس مدينة دمياط للأثاث: انتهينا من إنشاء المناطق الصناعية وجاهزة للتسليم.. فيديو

قال المهندس المعتز بهاء الدين، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مدينة دمياط للأثاث، إن مدينة دمياط الجديدة للآثاث منطقة صناعية متكاملة متخصصة في صناعة الآثاث والأخشاب، لافتا إلي أن المدينة تقام علي 331 فدانا.





وأشار "بهاء الدين"، خلال استضافته ببرنامج "هنا العاصمة"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، إلي أن فكرة إقامة المدينة ترجع إلي الرغبة في حل المشاكل التي تواجه صناعة الآثاث في دمياط، مؤكدا أن دمياط تعتبر من المناطق المميزة في صناعة الخشب الطبيعي.





أوضح "بهاء الدين" أن من أكبر المشاكل التي تواجه دمياط هي مشكلة التسويق، معقبا: «مفيش مكان محدد يتم التسويق من خلاله، وحاليا السويق يتم بطريقة عشوائية وفردية، مما يسبب الكثير من الركود في الصناعة نفسها»، لافتا إلي أن هناك مشاكل أخري تتعلق بالتصميم وأسعار الخامات والبيئة الصناعية وتكاملها.





وأضاف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مدينة دمياط للاثاث، أن فكرة المدينة تستهدف إنشاء مكان محدد لتجميع هذه الصناعة بشكل يسهم في تطويرها وتنميتها، موضحا أن المدينة مقسمة علي جزءين رئيسيين وأن 80% من مساحة المدينة مناطق صناعة عبارة عن ورش، و20% مركز تسويقي ومعارض وباقي الخدمات.



