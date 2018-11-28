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أخبار البلد

وفد الكنيسة اليونانية يزور دير الأنبا بيشوي بوادى النطرون

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 12:34 ص
صدى البلد
صدى البلد
قام وفد الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية بزيارة دير الأنبا بيشوى في إطار جولته بمنطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وقاموا بجولة داخل أروقة الدير.

وزار الوفد الكنيسة الأثرية وجسد القديس الأنبا بيشوي، إلى جانب زيارة باقى الكنائس الأخرى والمزارات، حيث قدم الأباء رهبان الدير شرحا وافيا عن تاريخ الرهبنة بمنطقة وادى النطرون ونشأة الرهبنة القبطية في مصر.

ويتكون الوفد اليوناني من الأنبا أغناطيوس مطران مدينة فولوس والأنبا خريسوستوموس مطران كرسي ذوذونيس والمطران الأنبا يوأنس رئيس دير بندليس. والأرشيمندريت سبيريذون كاترمانوس.
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