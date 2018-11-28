مستفيدة من جهاز المشروعات الصغيرة: الحصول على القرض لا يستغرق شهراً

قالت وفاء أحمد، من أبناء محافظة بنى سويف وأحد المستفيدات من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنها تقوم بتصدير نباتات طبية وعطرية للخارج.





وأضافت خلال حوارها ببرنامج «مصر النهاردة» المذاع على القناة الأولى تقديم الإعلامى أحمد سمير وريهام الديب، أنها بدأت فى مشروعهما منذ عام 2014، موضحة أنها حصلت على قرض من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتمويلهما، وأنشأت بعد ذلك شركة.





وأشارت إلى أنها تقوم بتصدير المنتجات الخاصة بها إلى ألمانيا، كاشفة عن أنها بدأت في التطوير من نفسها بمشروع صغير؛ حتى أصبحت لديها شركة كبيرة.





وأكدت أنها حصلت على أرض من الدولة فى المنطقة الصناعية بالمجان لبناء مصنع خاص بها، وكشفت عن حصولها على أكثر من قرض من الجهاز لتمويل المشروع، واشترت ماكينات حديثة.





وأوضحت أن آخر قرض حصلت عليه كان 2 مليون جنيه، لافتة الى أن الإجراءات والحصول على القرض لا تستغرق شهرا.



