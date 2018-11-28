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اقتصاد

تاجر حديد: يجب على الحكومة دراسة قرار فرض رسوم إغراق جديدة على الحديد البليت

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 12:33 ص
صدى البلد
قال محمد عاطف الجارحي صاحب إحدى شركات حديد التسليح، إن قرار فرض رسوم إغراق جديدة على الحديد البليت سيكون له تأثير سلبي على قطاع الحديد عمومًا، وعلى المصانع الاستثمارية، خاصة لأن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع قيمة التكلفة، وارتفاع سعر الحديد.

وأضاف "الجارحي" في تصريحات لـ"صدى البلد" أن قرار الإغراق سيكون له مردوده السيئ على المصانع والمستهلك، وأنه سيتسبب في ارتفاع سعر طن الحديد وزيادة الأسعار ستنعكس على المستهلك، وتزيد من حالة الركود التي أصابت السوق.

وتابع: "يجب على الحكومة بحث ودراسة هذا القرار قبل تنفيذه، حتى لا تصاب السوق بمزيد من الركود وبالتالي ستتأثر المصانع وشركات التوريد والمخازن وشركات المقاولات التي تقوم بالمساهمة في عمليات الإعمار والبناء والإسكان".
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