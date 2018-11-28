ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

بنك روسي يقرض دولة أفريقية فقيرة 12 مليار دولار بالخطأ

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 12:03 ص
بنك في.تي.بي
بنك في.تي.بي
رويترز
قال بنك في.تي.بي الروسي أمس الثلاثاء إنه أقرض جمهورية أفريقيا الوسطى الفقيرة 12 مليار دولار، لكن المصرف المملوك للدولة ما لبث أن تدارك الأمر وقال إن هذا كان خطأ موظف وإنه ما من قرض كهذا.

وورد ذكر القرض في تقرير مالي فصلي لفي.تي.بي نشره البنك المركزي. وتضمن التقرير جدولا به قائمة بالمطالبات المالية المستحقة لفي.تي.بي على عشرات الدول حتى الأول من أكتوبر تشرين الأول من العام الجاري.

وجاء في الخانة المخصصة لجمهورية أفريقيا الوسطى رقم 801 مليار و933 مليونا و814 ألف روبل (12 مليار دولار)، وهو رقم يزيد عن ستة أمثال الناتج الاقتصادي السنوي لذلك البلد.

وعندما استفسرت رويترز من البنك عن هذه البيانات، قال إن القرض لا وجود له في الواقع.

وعلق البنك في بيان لرويترز قائلا "في.تي.بي ليس لديه انكشاف بهذا الحجم على أي دولة أجنبية. الأرجح أن هذه حالة خطأ تشغيلي في النظام عند وضع رموز للدول".

ولم يذكر في.تي.بي من المسؤول عن هذا الخطأ أو كيف أمكن نشر مثل هذا الرقم الضخم من دون ملاحظته.
loading...

ترشيحاتنا

النحاس: سعينا للخروج بالتعادل.. والأهلي بالنسبة لي الأفضل في العالم..صور

أخطر 5 سموم قاتلة.. ملعقة صغيرة من أحدها تقتل 1.2 مليار شخص.. صور

رد فعل جهاز المقاولون بعد هدف أحمد علي في شباك الأهلي.. فيديو

الخارجية السعودية تكشف ما قاله بن سلمان للرئيس السيسي في ختام زيارته للقاهرة

إيران تعلن موقفها من صفقة القرن

إسلام الشاطر: يجب أن يتكاتف الجميع لعوده الأهلي الكبير

عبد الحفيظ يشرح خطة الأهلي لتدعيمات يناير.. ويوجه رسالة مؤثرة للجماهير

إصابة صلاح محسن في الدقائق الأولى من مباراة الأهلي والمقاولون

عمرو عبد الجليل يكشف سر ارتدائه القبعة بصفة مستمرة

شاهد .. حيلة تميم للاحتفاظ بكرسي الحكم في قطر

حفل زفاف خاص جدا.. العروس فقدت بصرها والمعازيم يتضامنون بطريقة إنسانية.. صور

نهارك سعيد.. مشروع نعمة ومي لبيع سندوتشات الإفطار برسالة صباحية.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 3 خسائر متتالية.. الغضب يسيطر على السوشيال ميديا ومغردون: إدارة فاشلة لا تحتوي اللاعبين.. ولم تعقد أي صفقات ناجحة

ميلانيا ترامب تتألق بمعطف كحلي .. والسعر مفاجأة

رئيس نادى المقاولون العرب يهنئ لاعبيه بعد الفوز على الأهلى.. صور

حقيقة أم دعاية مجانية.. حكاية خطوبة أحمد عز من مطربة شابة

كفر الشيخ زاخرة بالثروات المعدنية.. تمتلك 250 مليون طن من الرمال السوداء.. ومشروع عملاق لفصل المعادن واستثمارها على مساحة 100 فدان بالبرلس.. صور

فيديو

بكاء هيستيري لمشجعة أهلاوية بسبب انهيار الفريق وسوء الإدارة
عبد الحميد أبو موسى: شركات سعودية مهتمة بالاستثمار في مصر في هذه المجالات..فيديو
سيد عبد الحفيظ: صفقات جديدة للأهلي على الأبواب .. فيديو
سيد عبد الحفيظ: فترة صعبة نحاول معالجتها وأقدر غضب جماهير الأهلي .. فيديو
عبد الحميد أبو موسى: السعودية أكبر مستثمر عربي في مصر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟