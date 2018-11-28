مدير أمن الغربية يتفقد الخدمات والأقوال الأمنية بدفرة بطنطا.. صور

أجرى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، جولة تفقدية مفاجئة، مساء أمس لمتابعة سير تطورات العمل بكافة الخدمات والأقوال الأمنية الثابتة والمتحركة، بمحيط مسجد السيد البدوي، وكمين دفرة، بنطاق الطريق الزراعي "القاهرة – الإسكندرية".





وجاء ذلك ذلك فى إطار جولات مدير الأمن الميدانية لإحكام التواجد الشرطي وردع المخالفين ومواجهة الخارجين على القانون على مستوي المحافظة .





والتقي مدير الأمن، ضباط وأفراد الشرطة موجها بالضرورة رفع درجة الاستنفار الأمني والتأهب القصوي لمواجهه الخارجين علي القانون وتوسيع دائرة الاشتباه السياسي والجنائي لتأمين أرواح وحياة المواطنين .



