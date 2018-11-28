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أبو موسى: ما أنجز في مصر يجعلها تتصدر عالميا بفرص الاستثمار.. فيديو

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 06:07 ص
عبد الحميد ابو موسى
عبد الحميد ابو موسى
هاني حسين
قال عبد الحميد أبو موسى، رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، إن مصر تبذل جهودا كبيرة لحل كافة مشاكل المستثمرين السعوديين في مصر، وكان هناك تفهم من كافة الأجهزة الحكومية والرقابية لتذليل كافة المعوقات أمامهم.

وأضاف " أبو موسى " في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن ما تم إنجازه خلال السنوات الأربع الماضية يجعل مصر تتصدر فرص الاستثمار على مستوى العالم".

وتابع:" لا يستطيع أحد إنكار شبكة الطرق الجديدة وتطوير مجال الطاقة والكهرباء لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، فكنا نعاني قديما من مشكلة كبيرة في شبكتي الطرق والكهرباء، وذلك كان يعوق جلب استثمارات جديدة".
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