عامر حسين يهاجم مسئول بالأهلي بشأن أزمة الجماهير.. فيديو

شنَّ عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، هجوما شرسا على تصريحات العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، ضده؛ على خلفية عدم حضور جماهير القلعة الحمراء لمباراة الدوري أمام المقاولون العرب في الجولة الـ16 من الدوري الممتاز.





وقال عامر في تصريحات تلفزيونية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "ملف حضور الجماهير بالكامل في يد الأمن، وليس لنا علاقة كلجنة مسابقات، ننساق للتعليمات الأمنية وليس لنا دخل بها، ولا تصح هذه التصريحات العنيفة من مسئول الأهلي في أزمة ليس لنا دخل بها".





وأضاف "الأندية تشعر بالحرج من القول بأن الأمن هو المسؤول ويصدرون الأمر أمام لجنة المسابقات، لكن حقيقة الأمر، الأندية تحت امر تعليمات الأمن ولا يجوز التجاوز في هذه التعليمات".



