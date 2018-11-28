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في احتجاجات فرنسا التخريبية.. 3 مشاهد للإخوان وظهور للبرادعي وحمدين صباحي

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 12:11 ص
احتجاجات في فرنسا
احتجاجات في فرنسا
ربما لم ينجح الإخوان في فرض استراتيجيتهم المتمثلة في جر البلدان العربية إلى الدخول في غمار حروب أهلية تعتمد في مقوماتها على بث شائعات وفتن حتى وجدو ضالتهم في دعم الاحتجاجات التي اندلعت مؤخرا في عواصم أوروبية لأسباب محلية تتعلق بإجراءات اقتصادية داخلية.

وحيثما تنشأ الاحتجاجات وتتكاثر مشاهد التخريب وحروب الشوارع، يشار بالبنان الى جماعات خفية تسكب الوقود على النيران، وقد تفضحها في نفس الوقت مشاهد متكررة تكشف عن استراتيجية واحدة وسيناريو وحيد تمارسه الجماعة في كل البقاع حول العالم.
في احتجاجات فرنسا
 في أوج حدة المواجهات بين الشرطة الفرنسية والمحتجين الذين ينتمون لجماعة سمت نفسها بـ "السترات الصفراء" اعتراضًا على فرض ضريبة إضافية على الوقود، جلس هذا الرجل الستيني الذي يحمل ملامح الرئيس المعزول محمد مرسي، ممسكا بجيتاره وكأنه يعزف فرحًا وابتهاجًا بما آلت إليه شوارع باريس من خراب ودمار، في صورة تعيد إلى الأذهان شوارع القاهرة العتيقة عندما غطتها سحابات الأدخنة وصدعت جدرانها أصوات النيران في فترات حكم الإخوان لمصر.
في احتجاجات فرنسا
بينما في صورة أخرى تناقلتها وسائل الإعلام على نطاق واسع، ظهر أحد الأشخاص مشيرا إلى إصابة في عينيه، فيما أشارت إليه التعليقات الساخرة بأنه المناضل أحمد حرارة في فرنسا.
في احتجاجات فرنسا
محمد البرادعي وحمدين صباحي أيضا كانا حاضرين من خلال شخصيات تشبهما إلى حد ما، وتوضح الصور الواردة من احتجاجات فرنسا أن الرجلين لهما صفات قيادية إذ يتجمع حولهما المحتجون بشكل لافت، مؤججين بهتافات حماسية، فيما يظهر البرادعي - شبيهه الفرنسي - في أحد الصور مرتديا سترته الصفراء ومصابا في رأسه.
في احتجاجات فرنسا

مشهد شهير من مشاهد احتجاجات شارع محمد محمود التقطته كاميرات المصورين، حيث ركام وحطام الواجهات والنيران المترامية في الشارع والتي تفصل بين المحتجين وقوات الشرطة، بينما يبدو خلف الدخان شباب نزعوا ستراتهم واكتفوا بملابس داخلية ممزقة في حرب شوارع لا هوادة فيها.

في احتجاجات فرنسا التخريبية.. 3 مشاهد للإخوان وظهور للبرادعي وحمدين صباحي
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