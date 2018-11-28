في احتجاجات فرنسا التخريبية.. 3 مشاهد للإخوان وظهور للبرادعي وحمدين صباحي

ربما لم ينجح الإخوان في فرض استراتيجيتهم المتمثلة في جر البلدان العربية إلى الدخول في غمار حروب أهلية تعتمد في مقوماتها على بث شائعات وفتن حتى وجدو ضالتهم في دعم الاحتجاجات التي اندلعت مؤخرا في عواصم أوروبية لأسباب محلية تتعلق بإجراءات اقتصادية داخلية.



