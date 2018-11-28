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رياضة

أحداث دموية وقنبلة غاز في مباراة أياكس وأيك أثينا.. صور

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 02:05 ص
صدى البلد
أحمد هاني
شهد لقاء أياكس الهولندي وأيك أثينا اليوناني، أحداث شغب، أثناء المباراة؛ بعد اشتباكات بين الجماهير الهولندية وقوات الشرطة اليونانية.

اللقاء الذي جمع الفريقين على الأراضي اليونانية، شهد إلقاء "قنبلة غاز" على جماهير الضيوف، مما أدى لأحداث شغب من مشجعي أياكس، قبل بداية اللقاء.

وكانت قوات الشرطة قد أنهت بعض الاضطرابات التي قامت بها جماهير الفريقين صباح أمس واليوم، إلا أن الأمر أصبح أصعب في ملعب اللقاء.

وحسم فريق أياكس أمستردام الهولندي التأهل لدور الـ 16 وذلك بعد فوزه على مضيفه اليوناني أيك أثينا بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت في إطار الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا.
أحداث دموية وقنبلة غاز في مباراة أياكس وأيك أثينا.. صور
أحداث دموية وقنبلة غاز في مباراة أياكس وأيك أثينا.. صور
أحداث دموية وقنبلة غاز في مباراة أياكس وأيك أثينا.. صور
أحداث دموية وقنبلة غاز في مباراة أياكس وأيك أثينا.. صور
أحداث دموية وقنبلة غاز في مباراة أياكس وأيك أثينا.. صور
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