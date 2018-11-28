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محافظات

أضرار زواج القاصرات.. ندوة في بئر العبد بشمال سيناء

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 08:14 ص
صدى البلد
احمد صالح
نظَّمت مديرية الثقافة بشمال سيناء، ندوة، اليوم، حول العنف ضد المرأة، بمركز إعلام بئر العبد، تم الحديث خلالها عن الزواج العرفي وأضراره، وزواج القاصرات ومخاطره على الفتاة بشكل خاص والأسرة بشكل عام.

وتحدث الدكتور أيمن علوى مدرب تنمية بشرية ومدير وحدة إدارة المرأة بمحافظة شمال سيناء، عن العنف والمسؤولية على الواصي وكيفية الحماية، كما نوه الشيخ هشام نظمي كبير أئمة بأوقاف بئر العبد بأضرار الزواج العرفى وما يترتب عليه من أضرار على الزوجه.

وحذرت كاميليا ادم مدير عام الثقافة من زواج القاصرات وكيفية تجنبه حفاظا على حقوقها.

حضر الندوة، طلبة وطالبات عدد من المدارس بمجمع الإعلام ببئر العبد.
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