فرق التثقيف الصحي تواصل توعية المواطنين للمشاركة بحملة 100 مليون صحة

قال الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إن فرق التثقيف الصحي تجولت في مراكز المحافظة الستة، "العريش، الشيخ زويد، رفح، الحسنة، نخل، بئر العبد"؛ ضمن حملات التوعوية والدعائية لحث المواطنين على التفاعل مع حملة «100 مليون صحة» والتي من خلالها تم التنسيق مع إدارات التربية والتعليم والشباب والرياضة والأوقاف لطرق أبواب جميع المناطق.



ومن جانبه أكد الدكتور رمضان إسحق مدير عام الطب الوقائي، أن الحملة ستبدأ ضمن محافظات الجولة الثانية في 1 ديسمبر المقبل، وأن عدد المواطنين المستهدفين منها يبلغ 254 ألفا و697 مواطنًا، من بينهم 113 ألفا و364 مواطنا بمركز العريش، و58 ألفا و433 مواطنا بمركز بئر العبد، و31 ألفا و115 مواطنا بالشيخ زويد، و35 ألفا و117 مواطنا برفح، و13 ألفا و235 مواطنا بالحسنة، و3 آلاف و415 مواطنا بنخل، مشيرًا إلى أن الحملة تستهدف المواطنين من سن 18 إلى 65 عاما.



واستعرض الدكتور رمضان الخطة التي أعدتها مديرية الصحة للتعامل مع الحملة، مشيرا إلى وجود 80 فريقا طبيا على مستوى المحافظة، موزعين بواقع 30 فريقا في العريش، و29 في بئر العبد، و8 في الشيخ زويد، و4 في رفح، و5 في الحسنة، و4 في نخل.