الرئيس التونسي: نعمل بخطة الملك عبدالعزيز والأبناء.. فيديو

أكد الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن تونس تسير بسياسة المراحل، والتي كانت من تخطيط الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود.





وقال في تصريحات لقناة "العربية" السعودية: "نحن مشهورون في تونس بسياسة المراحل، وسياسة المراحل من تخطيط الملك عبدالعزيز رحمه الله".





وأضاف أنه حين كان يقابل الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة كان ينصحه بتبني تلك السياسة.





وأشار إلى أن ذلك كان له أثر في استمرار العلاقات المميزة بين البلدين، وأردف: "والحمد لله الأبناء جاءوا في مستوى تاريخ الآب ، ونحن سعداء، ويشرفني ما قاله سمو الأمير لي بأنه ابني، وإن شاء الله تكون هذه الزيارة فاصل خير وانطلاقة متجددة للعلاقات، ولا يرحب بالمرء في عقر داره".





وغادر الأمير بن سلمان تونس بعد زيارة استغرقت ساعات متجهًا إلى العاصمة الأرجنتينية بوينس آيريس لحضور قمة العشرين الاقتصادية.







