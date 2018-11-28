محافظ شمال سيناء يتفقد مصنع إنتاج التغذية المدرسية بالعريش

تفقد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، مصنع إنتاج التغذية المدرسية بمنطقة جنوب العريش، رافقه خلالها فتحي رائد أبو حمزة، وكيل وزارة التموين بالمحافظة.
وأكد "شوشة" اهتمامه بالتغذية المدرسية وجودتها حرصا على سلامة التلاميذ، مشيرا إلى أن تلك التغذية أصبحت مسئولية مباشرة للمحافظ بالاشتراك مع مديرية التربية والتعليم.
من جانبه أكد المدير التنفيذي لمصنع التغذية المدرسية بالعريش، جاهزية المصنع لإنتاج الوجبات حسب البروتوكول الموقع مع وزارتي الزراعة والتربية والتعليم، موضحا أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة لمعدات وأجهزة المصنع والتأكد مـــن جاهزيتها، حيث بدأ التشغيل والإنتاج، وذلك تحت إشراف لجنة ثلاثية مـــن المحافظة والتربية والتعليم والصحة وباقي الأجهزة الرقابية.