محافظ شمال سيناء يتفقد مصنع إنتاج التغذية المدرسية بالعريش

تفقد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، مصنع إنتاج التغذية المدرسية بمنطقة جنوب العريش، رافقه خلالها فتحي رائد أبو حمزة، وكيل وزارة التموين بالمحافظة.





وأكد "شوشة" اهتمامه بالتغذية المدرسية وجودتها حرصا على سلامة التلاميذ، مشيرا إلى أن تلك التغذية أصبحت مسئولية مباشرة للمحافظ بالاشتراك مع مديرية التربية والتعليم.



