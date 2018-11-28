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رياضة

ريال مدريد يهزم روما وينفرد بصدارة مجموعته بدوري الأبطال.. فيديو

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 02:00 ص
صدى البلد
أحمد هاني
فاز فريق ريال مدريد على روما في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "الأوليمبيكو"، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا. 

وأحرز بيل الهدف الأول بعد بداية الشوط الثاني مباشرة بعد كرة عكسية ارتدت من الدفاع لتصل للنجم الويلزي ليسددها علي يمين أولسون في الشباك، قبل أن يعود لوكاس فاسكيز ويحرز الهدف الثاني في الدقيقة 59.

وتأهل ريال مدريد وروما إلى دور الـ16 من دوري الأبطال عقب خسارة سسكا موسكو أمام فيكتوريا بلزن التشيكي.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد 12 نقاط، متفوقًا على روما صاحب الوصافة برصيد 9 نقاط.
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