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أبو موسى: قرار تحرير سعر الصرف حمى مصر من مشاكل كثيرة.. فيديو

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 08:19 ص
عبد الحميد ابو موسى
عبد الحميد ابو موسى
هاني حسين
قال عبد الحميد أبو موسى، رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، إن قرار تحرير سعر الصرف هو قرار جريء، وكان من الضروري اتخاذه.

وأضاف "أبو موسى" خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "الرئيس السيسي اتخذ قرار التعويم وتحرير سعر الصرف وتحمل عواقبه وتأثيراته السلبية على الشارع المصري، وذلك من أجل تحقيق الإصلاح الاقتصادي".

وأشار إلى أن قرار التعويم صعب، وتمت مناقشته كثيرًا ولكن لم تتوافر الجرأة لاتخاذه، ولكننا وصلنا إلى مرحلة تستوجب اتخاذ ذلك القرار؛ لحماية مصر من مشاكل كثيرة.
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