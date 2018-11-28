أبو موسى: قرار تحرير سعر الصرف حمى مصر من مشاكل كثيرة.. فيديو

قال عبد الحميد أبو موسى، رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، إن قرار تحرير سعر الصرف هو قرار جريء، وكان من الضروري اتخاذه.





وأضاف "أبو موسى" خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "الرئيس السيسي اتخذ قرار التعويم وتحرير سعر الصرف وتحمل عواقبه وتأثيراته السلبية على الشارع المصري، وذلك من أجل تحقيق الإصلاح الاقتصادي".



