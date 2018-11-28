إليسا وماجد المهندس يحييان حفل رأس السنة في دبي

تستعد الفنانة اللبنانية إليسا لإحياء حفل ليلة رأس السنة، 31 ديسمبر 2018، مع الفنان العراقي ماجد المهندس، بأحد الفنادق في مدينة دبي الإماراتية.





وأعلنت "إليسا"، أيضًا عن إحيائها حفلا غنائيا، على مسرح ساقية الصاوي الجديدة بالبروج "طريق الإسماعيلية الصحراوي"، وذلك يوم 30 نوفمبر الجاري.





ومن المقرّر أن تقدم إليسا مجموعة من أغانى ألبومها الجديد "إلى كل اللي بيحبوني"، وأخرى يعشقها الجمهور، ويطلبها في حفلاتها كافة.



