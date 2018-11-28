شادي محمد: أرفض التجاوز ضد محمود الخطيب ومجلسه.. فيديو

رفض شادي محمد نجم النادي الأهلي السابق، التجاوزات ضد مجلس الإدارة الحالي، برئاسة محمود الخطيب؛ عقب النتائج السلبية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي في أفريقيا والبطولة العربية والهزيمة اليوم أمام المقاولون.



وقال شادي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد، إن "رئيس النادي يمثل كافة الأهلاوية؛ فلا يجوز لأى شخص- مهما كان اسمه- التجاوز ضده أو مهاجمته".



وتابع: "من حقك انتقاد اللاعبين ومجلس الادارة وإعلان غضبك من مستوى الفريق، انا ضد التجاوزات والتقليل من مجلس الإدارة ، أطالب الجماهير بمنح الثقة للاعبين الحاليين لأنهم سيخوضون مباريات الفريق المؤجلة بالدوري".