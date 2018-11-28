ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

شادي محمد: أرفض التجاوز ضد محمود الخطيب ومجلسه.. فيديو

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 08:41 ص
شادي محمد
شادي محمد
محمد رشاد
رفض شادي محمد نجم النادي الأهلي السابق، التجاوزات ضد مجلس الإدارة الحالي، برئاسة محمود الخطيب؛ عقب النتائج السلبية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي في أفريقيا والبطولة العربية والهزيمة اليوم أمام المقاولون.

وقال شادي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد، إن "رئيس النادي يمثل كافة الأهلاوية؛ فلا يجوز لأى شخص- مهما كان اسمه- التجاوز ضده أو مهاجمته".

وتابع: "من حقك انتقاد اللاعبين ومجلس الادارة وإعلان غضبك من مستوى الفريق، انا ضد التجاوزات والتقليل من مجلس الإدارة ، أطالب الجماهير بمنح الثقة للاعبين الحاليين لأنهم سيخوضون مباريات الفريق المؤجلة بالدوري".
loading...

ترشيحاتنا

ناقد رياضي: ما يحدث في القلعة الحمراء تخريب منظم

الأنبا دوماديوس يمنح رتبة القمصية لـ 3 كهنة بإيبارشية 6 أكتوبر

جمال عنايت: الأهلي يتراجع محلياً بعد هزيمة أفريقيا

امتنعي عن تناول القهوة فترة الحمل لهذا السبب الخطير

زعيم كوريا الشمالية يسمح بتفتيش المجمع النووي الرئيسي لبلاده

عمرو عبد الجليل يكشف سبب تحوله إلى كرنبة خوفا من عقاب والده

عمرو عبدالجليل معقباً على شخصيته الدرامية: أنا على طول جاهز

رسالة شديدة اللهجة من سيد عبد الحفيظ للاعبي الأهلي بعد الهزيمة من المقاولون.. فيديو

عامر حسين يهاجم مسئول بالأهلي بشأن أزمة الجماهير.. فيديو

صحيفة بريطانية: الفراعنة أول من استخدموا الكهرباء.. وهذه حقيقة الهرم

المسابقات تكشف حقيقة إلغاء إنذارات لاعبي بتروجيت قبل مباراة الأهلي.. فيديو

ريجيم متوازن لإنقاص الوزن في الشتاء

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر غير متوقع لحذاء نانسي عجرم.. صور

بلقيس بفستان مميز في أحدث جلسة تصوير.. صور

بعد 3 خسائر متتالية.. الغضب يسيطر على السوشيال ميديا ومغردون: إدارة فاشلة لا تحتوي اللاعبين.. ولم تعقد أي صفقات ناجحة

طائرات شراعية لذوي الاحتياجات الخاصة تصل مطار الغردقة.. صور

لجنة تؤكد أثرية مضبوطات الحفر الخلسة في العطارين..صور

فيديو

أبو موسى: قرار تحرير سعر الصرف حمى مصر من مشاكل كثيرة.. فيديو
أبو موسى: ما أنجز في مصر يجعلها تتصدر عالميا بفرص الاستثمار.. فيديو
التضامن تكشف حقيقة خروج الطفل الثالث من دعم تكافل وكرامة.. فيديو
الغرف السعودية: 58 مليار دولار إجمالي الاستثمارات بمصر.. فيديو
أبو حامد: مصر تجرم الاعتداء على الحيوانات وتعذيبها منذ 1902.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟