رابطة الدوري الإسباني تجهز لرحلة من القاهرة إلى أسوان

أكد مفوض رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليجا" في مصر، خوان فوينتس، الثلاثاء، أن الرابطة تهدف إلى نقل ثقافة وكرة القدم الإسبانية إلى مصر، من خلال الجامعات، وهو المشروع الذي تبحث من خلاله عن زيادة أوجه التعاون بين البلدين، ليس على المستوى الرياضي فقط، ولكن في مجالات أخرى.





وقال فوينتيس- خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الإسبانية "إفي"- إن "المشروع يهدف إلى تقريب الجماهير المصرية أكثر من الليجا، وتوضيح أن الدوري في إسبانيا أكثر من مجرد كرة قدم".





وتابع "الأمر أشبه برحلة تخيلية عبر مدن إسبانيا المختلفة من خلال فرق الدوري. ستتعرفون أكثر على مدننا وعاداتها وثقافاتها، حتى الأطعمة الشهيرة فيها. سنتناقش في مواضيع رياضية، وتاريخية، والعلاقة بين كرة القدم المصرية والإسبانية، وستكون هناك مسابقة في النهاية وستمنح جوائز للفائزين".





وأشار المسئول الرياضي إلى أن الجولة لن تقتصر فقط على الجامعات الموجودة في القاهرة، سواء الحكومية أو الخاصة، ولكنها ستمتد أيضا للجنوب حتى أسوان.





وقال في هذا الصدد "الرحلة ستبدأ بزيارة جامعات عديدة في القاهرة على مدار الأشهر المقبلة، وستصل حتى أسوان.. جماهير الدوري الإسباني موجودة في كل أرجاء البلاد، وهو ما يدفعنا للتقرب إليهم جميعا، حتى في صعيد مصر".





اتصالات رسمية..





وأوضح فوينتيس أن الرابطة تواصلت خلال الفترة الماضية مع مؤسسات رياضية كبيرة في مصر؛ من أجل بحث سبل التعاون معها، وكيفية الاستفادة من وجود الرابطة في بلد يمتلك تاريخا كبيرا في اللعبة.





واستطرد: "لقد سنحت لي الفرصة للاجتماع بمسئولين في الاتحاد المصري، وناقشنا كيفية تفعيل التعاون فيما بيننا".





وواصل حديثه: "نفس الأمر حدث مع أندية عديدة أبرزها الأهلي، كما أنني اجتمعت بمسئوليه على مدار يومين خلال إحدى الفعاليات في مدريد، لأن أحد أهداف مهمتي الرئيسية هو كيفية زيادة التعاون بين الكرة في إسبانيا ومصر".





وأضاف "الليجا أيضا ستوقع الأسبوع المقبل عقدا مع كلية الدراسات العليا في الإدارة (ESLSCA)، بحيث سننقل نماذج تعليمية في الإدارة الرياضية بإسبانيا إلى مصر، كما أن مسئولين من الليجا سيحضرون لمصر لنقل خبراتهم في هذا المجال".





وأردف: "كما ستتاح الفرصة للطلبة المصريين للسفر إلى مدريد، وسنفتح لهم أبواب الأندية الإسبانية؛ للتعرف على مسئولي أندية أفضل دوري في العالم".



