المسابقات تكشف حقيقة إلغاء إنذارات لاعبي بتروجيت قبل مباراة الأهلي.. فيديو

علق عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن إمكانية إلغاء إنذارات لبتروجيت؛ بعدما تعرضوا لفقدان خدمات 3 لاعبين على إثرها، قبل مواجهة الأهلي.





وقال عامر في مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "لم تحدث مطلقًا في لجنة المسابقات أن يتم إلغاء إنذارات بعد حدوثها، لو حدثت؛ تكون تقديرية، وسندخل في لغط كبير بسببها".



