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رياضة

المسابقات تكشف حقيقة إلغاء إنذارات لاعبي بتروجيت قبل مباراة الأهلي.. فيديو

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 08:26 ص
بتروجيت
بتروجيت
محمد رشاد
علق عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن إمكانية إلغاء إنذارات لبتروجيت؛ بعدما تعرضوا لفقدان خدمات 3 لاعبين على إثرها، قبل مواجهة الأهلي. 

وقال عامر في مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "لم تحدث مطلقًا في لجنة المسابقات أن يتم إلغاء إنذارات بعد حدوثها، لو حدثت؛ تكون تقديرية، وسندخل في لغط كبير بسببها".

ويلتقي الفريق البترولي أمام الأهلي، يوم السبت المقبل، فى إطار مباريات الأسبوع التاسع من الدوري الممتاز، والتي كانت مؤجلة بسبب خوض الفريق الأحمر مبارياته بدوري أبطال أفريقيا.
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