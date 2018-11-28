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عمرو عبدالجليل يكشف رد فعله على اختياره لتجسيد شخصية الريس حربي

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 04:18 ص
الفنان عمرو عبد الجليل
الفنان عمرو عبد الجليل
حسام الحارتي
كشف الفنان عمرو عبد الجليل، عن رد فعله على اختياره لتقديم شخصية "الريس حربي"، بمسلسل "طايع"، قائلاً: "مكنتش متوقع".

وقال خلال لقائه مع الإعلامية "إسعاد يونس"، ببرنامج "صاحبة السعادة"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، "معظم الفنانين كان عندهم موهبة طايع، بس نظرة المخرج هي اللي بتميز، وعمرو سلامة شافني في دور الريس حربي".

وأوضح أنه لم يقرأ سيناريو مسلسل طايع أثناء العرض عليه، مشيراً إلى اختلافه مع المخرج الكبير عمرو سلامة؛ من أجل إدخال شخصية كوميدية في بعض تعليقات شخصية الرئيس حربي، حيث كان يرفض ذلك تمامًا.
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