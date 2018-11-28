عمرو عبدالجليل يكشف رد فعله على اختياره لتجسيد شخصية الريس حربي

كشف الفنان عمرو عبد الجليل، عن رد فعله على اختياره لتقديم شخصية "الريس حربي"، بمسلسل "طايع"، قائلاً: "مكنتش متوقع".





وقال خلال لقائه مع الإعلامية "إسعاد يونس"، ببرنامج "صاحبة السعادة"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، "معظم الفنانين كان عندهم موهبة طايع، بس نظرة المخرج هي اللي بتميز، وعمرو سلامة شافني في دور الريس حربي".



